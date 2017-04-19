Şehidin Hamile Eşine Son Mesajı: Çocuğun Adını Harun Koy

HAKKARİ'de şehit olan ve dün İzmir'in Torbalı İlçesi'nde toprağa verilen uzman çavuş 25 yaşındaki Harun Şenözüar'ın şahadetinden bir gün önce eşine attığı son mesaj, yürek sızlattı. Vasiyet gibi olan bu mesajda şehit Şenözüar'ın 8 aylık hamile eşi Melek Şenözüar'a, "Bu görev ölürsem, çocuğun adını Harun koy" diye yazdığı ortaya çıktı.



Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaletepe ile Hantepe üs bölgeleri arasında geçen pazar akşamı PKK'lı teröristler tarafından askeri araca roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar, tedaviye alındığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde geçen pazartesi günü şehit düştü. Doğum gününe 4 gün kala şehit düşen Harun Şenözüar, dün memleketi İzmir'in Torbalı İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Mümin Mesci Cami'nde ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze namazından sonra şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın cenazesi, Karaot Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.



SON MESAJLAR



Şehit Harun Şenözüar'ın operasyona çıkmadan önce 8 aylık hamile olan eşi Melek Şenözüar ile telefondan son kez gerçekleştirdiği mesajlaşma ortaya çıktı. İkili arasındaki ilk mesajlaşma 16 Nisan'da saat 17.20'de gerçekleşti. Şehit Uzman Çavuş'un eşine, "Bu görev ölürsem çocuğun adını Harun koy" diye mesaj attığı öğrenildi. Ardından ikili arasında saat 22.00 sıralarında tekrar mesajlaşma gerçekleşti. Torbalılı şehidin mesajında, "Ben ölcem galiba" diye yazdığı; eşinin ise, "Ne oldu ya" diye yanıt verdiği, ardından şehidin, "Geçende son 20 gün diyordun. Şimdi de son görevindir diyorsun. Belki de Allah söyletiyordur. Ölürüm belki. Tabutum gelir" diye mesaj attığı ortaya çıktı.



EŞİNİN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI



Öte yandan: Melek Şenözüar'ın, şehit eşi Harun Şenözüar'ın otomobil kullanıp türkü söylerken bir görüntüsünü Facebook hesabından paylaşım altına şunları yazdı:



"Hakettiğin yerdesin Allah'ın yiğidi. Sana böylesi yakısırdı. Oğlun da senin gibi bir yiğidin parçası. Ait olduğun yerdesin. Bizimlesin. Kavuşmamız hep ebedi dünyada diyodun. Cennet biletinim diyodun. Oğlun olsun istiyodun. Kara toprak bile ayıramaz beni- seni. 3 günlük sevmedim. Ömrümün son nefesime kadar bu kaptesin"



- İzmir