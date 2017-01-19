Şehidin Evi Türk Bayrakları ile Donatıldı

Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün geçişi esnasında önceden tuzaklanmış patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen çevik kuvvet polisi Furkan Demir'in baba ocağı Nevşehir'deki evi Türk bayrakları ile donatıldı.



Diyarbakır'da terör saldırısı sonrası ağır yaralanan ve dört gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybeden şehit Furkan Demir'in Nevşehir'deki baba ocağına ateş düştü. Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesinde bulunan şehit evine Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Türk Bayrağı asarkeni şehidin komşuları da balkonlarını Türk bayrakları ile donattı.



Şehit Furkan Demir'in naaşının, yarın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından Nevşehir'e getirileceği öğrenildi. Cenazenin, yarın ikindi namazını müteakip Kurşunlu Camii'nde kılınacağı ve şehidin Kaldırım Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - NEVŞEHİR