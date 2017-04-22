Şehidin Dayısı: "Bir Yeğenim ve Oğlum Daha Var, Vatana Feda Olsun"

Şırnak şehidi İslam Çukur'un dayısı Ekrem Karayiğit, "Bir yeğenim ve oğlum daha var, vatana feda olsun" dedi.



Dün Şırnak kırsalında şehit düşen askerlerden bir olan Ordu Ünyeli İslam Çukur'un evinde baba Veli Çukur taziyeleri kabul ediyor. Şehit haberinin alınmasının ardından baba evine düşen acı haberle birlikte komşu ve akrabaları eve akın etti. Ailenin dört çocuğundan en büyüğü olan İslam Çukur, askerlik görevini yaptıktan sonra 9 yıl önce uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde kalmıştı. Ailesiyle birlikte görev yaptığı Şırnak'ta oturan İslam Çukur'un 2 çocuğu vardı.



Şehidin kardeşi de uzman çavuş



"Bir yeğenim ve bendim de bir oğlum var. Vatana feda olsun" diyen dayı Ekrem Karayiğit, "İki yeğenim de asker idi. Biri Şırnak'ta diğeri Tunceli'de. Birini vatana feda ettik, diğeri de bu yolda şehit olur. Hatta benim de bir oğlum var. O da vatana feda olsun. Yeter ki bu acılar dinsin, başka ocaklara ateş düşmesin" diye konuştu. - ORDU