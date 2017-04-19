Şehidin Cenazesinde Askerler Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Vanlı Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe'nin cenaze töreninde askerler gözyaşlarına hakim olamadı.



Erciş'te Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe'nin defin töreninde askerler gözyaşlarına hakim olamadı. İl Müftüsü Nimettullah Arvas'ın dua okuduğu sırada gözyaşlarına boğulan askerler, daha sonra şehit Bahçe'yi son yolculuğuna uğurladı. Tören bitiminde tabuta sarılı bayrağı acılı baba Ömer Bahçe'ye teslim eden Van Valisi İbrahim Taşyapan, "Bu topraklar bizim. Bu topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız. Hainlere Allah hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Akıbet son inananlarındır. Bu vatana, bu millete saygı duyanlardır. Bu yiğidin geride bıraktıkları, bunların hakkından geleceklerdir. Onun şehit olması, hainlerin hainliğini ortadan kaldırmıyor. Onu biz cennete uğurladık. Ama ona tuzak kuranları, inşallah şehidimizin arkadaşları da onları başka yere uğurlayacaktır. Uğurlayacaklarını siz biliyorsunuz, Allah da biliyor. Ben şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.



Öte yandan, şehit Bahçe'nin defnedilmesi sırasında tören mangası tarafından üç el saygı atışı yapıldı.



(Atilla İdiz - Nihat Çavuşoğlu/İHA)