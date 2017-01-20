Şehidin Babasına Ev

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında şehit olan sözleşmeli Bestami Güler'in babasına, Antakya Kaymakamlığı ve Antakya Belediyesi tarafından yeni yaptırılan ev teslim edildi.



Kisecik Mahallesi'nde Antakya Kaymakamlığı tarafından Mayıs ayında yapımına başlanan evin tesliminde konuşan Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Türk halkının bu topraklarda rahatça yaşayabilmesi için birçok canın vatan millet savunmasında kendilerini feda ettiğini belirtti.



Şehidin şahadet haberini kendisinin verdiğini hatırlatan Kaymakam Tortop, "Antakya Belediyemizin Osman ağabeyimiz için yaptırdığı evin anahtarını teslim ediyoruz. Tekrar baş sağlığı diliyorum, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah bundan sonra bu coğrafyada barış ve huzur içinde yaşarız" dedi.



Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ise şehit Bestami Güler gibi vatan toprağını kendilerine emanet eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "En güzel hizmetlerimizi bundan sonra da şehidimizin ailesine sunma gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.



Oğlunun acısını hala yaşayan ve konuşmakta güçlük çeken şehit babası Osman Güler, "Devletimiz sayesinde bu hale geldik, yeni evimiz oldu. Annesi de kanserden ölmüştü. 3 evladım var. Kendim dahi canımı bu vatan için feda ederim" ifadelerini kullandı.



Öğrencilere karne dağıtıldı



Ev teslim töreninin ardından Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç tarafından Kisecik İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıtıldı. - HATAY