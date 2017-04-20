Şehidin babası oğlunun tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı

Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan polis memuru Azam Düdendede, Konya Şehitliği'nde cenaze namazının ardından gözyaşları içinde dualarla defnedildi



KONYA - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen helikopterde şehit olan Polis Memuru Azam Güdendede'nin cenazesi Konya'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Azam Güdendede'nin cenazesi dün askeri uçakla Konya'ya getirilerek Musalla Mezarlığı morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi bugün mezarlık morgundan alınarak helallik alınmak üzere merkez Karatay ilçesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan baba evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Konya Şehitliği yanında bulunan namazgaha polislerin omzunda getirildi. Şehidin babası Muzaffer Güdendede de başına taktığı polis şapkasıyla şehit olan oğlunun tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı. Şehit Azam Güdendede için öğle namazını müteakip tarihi namazgahta cenaze namazı kılındı. Şehidin omuzlara alınan cenazesi Polis Şehitliğinde dualarla defnedildi.

Cenaze namazına, şehidin ailesi, yakınları, Konya Valisi Yakup Canbolat, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Konya Milletvekilleri Ömer Ünal ile Hüsnüye Erdoğan, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve Aksaray İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile protokol mensupları, askeri ve sivil erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(MB-FM-