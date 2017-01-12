Şehidin Ailesi Taziyeleri Kabul Ediyor

İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis Fethi Sekin'in ailesi, Elazığ'daki cenaze töreninden sonra İzmir'deki evlerine geldi. Şehit Sekin'in oturduğu sitenin ismi ise "Şehit Polis Fethi Sekin Sitesi" olarak değiştirildi.



İzmir'de 5 Ocak günü düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen polis Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ve çocukları Tolunay, Dila ve Nisa, Elazığ'daki cenaze töreninden sonra İzmir'in Bornova ilçesindeki evlerine geldi. Burada, Sekin ailesinin oturduğu apartmana taziye çadırı kuruldu. Taziye çadırını ziyaret edenler şehit polis için dualar ederken, Sekin'in oturduğu sitenin ismi ise "Şehit Polis Fethi Sekin Sitesi" olarak değiştirildi. Site sakinleri, tabelayı sitenin girişine astı. Sağlık ekipleriyle taziye çadırına gelerek taziyeleri kabul eden acılı eş, ayakta durmakta güçlük çekti. - İZMİR