Şehidin Adı Mezun Olduğu Okulda Yaşayacak

Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ'ın Peşmerge güçlerine attığı Katyuşa ÇNRA mermilerinin bir kısmının Türk askerlerinin de konuşlu bulunduğu Gedu Üs Bölgesi'ne düşmesi sonucu şehit düşen Topçu Üsteğmen İsmail Cazgır'ın adı, İzmir'de mezun olduğu ilkokulun kütüphanesine verildi.



Bostanlıspor Gençlik Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehit Cazgır'ın kütüphane kurma arzusu Bostanlıspor'un girişimleriyle gerçekleşti.



Şehit Cazgır'ın mezun olduğu Karşıyaka Cumhuriyet İlkokulundaki kütüphane, Bostanlıspor Kulübü'nün girişimleri sonucunda, Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğü katkılarıyla yenilendi. Kütüphaneye şehidin ismi verildi, fotoğrafı asıldı.



Kütüphane Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel, Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Muammer Gezginci, Ege Deniz Bölge Komutanı Deniz Albay Hasan Çankaya'nın da katıldığı törenle açıldı.



Törene şehidin babası Haluk Cazgır da katıldı.