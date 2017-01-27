Şehidin Adı Memleketindeki Lisede Yaşatılacak

İzmir Alaybey Tersanesi'nde TCG Değirmendere gemisinin onarımı sırasında yaşanan kazada şehit olan İkmal Astsubay Başçavuş Veysel Gündoğdu'nun adı, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki liseye verildi.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, şehit başçavuşun, İzmir Alaybey Tersanesi'nde 23 Aralık 2013 tarihinde, TCG Değirmendere gemisinin onarımı sırasında yaşanan kazada şehit olduğu belirtildi.



Başçavuş Gündoğdu'nun adı, Gaziantep Valiliğinin kararıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Şehitkamil ilçesindeki anadolu lisesine verildi.



Bu kapsamda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelince şehidin eşi Meltem Gündoğdu ve Okul Müdürü Ramazan Gündoğdu ziyaret edilirken, şehidin anısına, okulda bir anı köşesi de oluşturuldu.