Şehidin Adı Kobra'da

Orhangazili şehidin adı Şırnak'ta bir Kobra aracına verildi.



Şırnak'taki görevi sırasında Cizre yakınlarında pusuya düşürülen ve hainlerle kahramanca çatışıp 3 arkadaşı ile birlikte şehit olan özel harekat polisi Oktay Özçelik'in adı, 26 yıl sonra Şırnak Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde bir kobra aracına verildi. Şehidin Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan babası İlhan Özçelik, haberi gazetecilerden aldı. Özçelik, "Duygulandım. Bu haber benim için onur verici. Oğlumun adının Şırnak'ta bir Kobra aracına verildiğini öğrenince önce içim sızladı. Ama sonra oğlumun adının bile terörle savaşmasıyla iftihar ettim" dedi.



Şehit oğlunun küçük kardeşi Tokay Özçelik'in de özel harekatçı olduğunu söyleyen İlhan Özçelik, 'Küçük oğlum ağabeyinin silahını yerde bırakmadı. O da vatan için mücadelesini sürdürüyor. Ben bir gazi çocuğu ve şehit babasıyım. Ben de hazırım. Vatan için her an canımı feda edebilirim" diye konuştu. - BURSA