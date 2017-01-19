Şehidin Adı Büyüdüğü Sokakta Yaşayacak

Çukurova Belediyesi, Toros Mahallesi'ndeki bir sokağa Şehit Er Mustafa Özbek'in adını verdi.



Belediye Başkanı Soner Çetin, 1997 yılında Mardin'in Dargeçit ilçesinde şehit düşen Özbek'in ailesinin oturduğu sokakta şehit yakınları ile bir araya geldi.



Başkan Çetin, "Artık şehidimizin adı bu sokakta yaşayacak. Bu vatan, binlerce evladını yitirdi. Bundan sonra sokaklara, parklara ismini vereceğimiz şehitlerimizin hiç olmamasını diliyorum" dedi.



Ülkenin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı olduğu dönemden geçildiğine dikkat çeken Çetin, "Şehitlerimiz bizlerin baş tacı. Bu vatan için kim bir çivi çakmışsa, onu başımızın tacı etmek bizim görevimiz. Şehidimize sahip çıkmak, ailesine sahip çıkmak da asli görevimiz. Bizler de şehit ana babalarının birer evladıyız. Her zaman emirlerindeyiz. Ülkede yaşanan terör sorunu sebebiyle, herkes huzursuz. Ancak, bu ortamda bizlere düşün, birbirimize daha sıkı sarılıp, vatanımıza sahip çıkmak" diye konuştu.



Şehit annesi Hürriyet Özbek ile baba Nasıf Özbek de, evlatlarını unutulmaz kıldığı için Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti.



Konuşmaların ardından 78051. Sokaktaki tabelayı yenileyen işçilere, Başkan Çetin de kürekle çimento taşıyarak yardım etti. - ADANA