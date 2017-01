Şehidin Adı Ailesinin Oturduğu Sokağa Verildi

Mardin'in Dargeçit kırsalında, 1997'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyon sırasında rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Komando Er Mustafa Özbek'in adı, Adana'da ailesinin oturduğu sokaka verildi.



Çukurova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özbek'in adı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in isteği üzerine, ailesinin oturduğu sokağın adı "Şehit Mustafa Özbek 78051 Sokak" diye değiştirildi.



Çetin, şehidin adının artık bu sokakta yaşayacağını belirterek "Bu vatan, binlerce evladını yitirdi. Bundan sonra sokaklara, parklara ismini vereceğimiz şehitlerimizin hiç olmamasını diliyorum." dedi.



Ülkenin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı olduğu bir dönemden geçildiğini aktaran Çetin, şunları kaydetti:



"Şehitlerimiz bizlerin baş tacı. Bu vatan için kim bir çivi çakmışsa, onu başımızın tacı etmek bizim görevimiz. Şehidimize sahip çıkmak, ailesine sahip çıkmak da asli görevimiz. Bizler de şehit anne babalarının birer evladıyız. Her zaman emirlerindeyiz. Bu ortamda bizlere düşün, birbirimize daha sıkı sarılıp, vatanımıza sahip çıkmak."



Şehidin annesi Hürriyet ile baba Nasıf Özbek de evlatlarını unutulmaz kıldığı için Çetin'e teşekkür etti.



Konuşmaların ardından sokağın tabelası yenilendi.