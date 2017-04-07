Şehidim, Gazim Üzülme Emanetin Bizimle" Projesi

Muğla Valisi Amir Çiçek Milas ve Bodrum'daki şehit yakınları ve gazilerle buluştu.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğünce hazırlanan etkinlikte Milas Ticaret ve Sanayi Odası lokalinde şehit yakınları ve gazilere yemek verildi.



Çiçek, şehit yakınları, gaziler, polis ve askerleri masalarında ziyaret ederek karanfil verdi.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Çiçek, Muğla genelinde kutsal aylarda şehit yakınları ve gaziler ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Kutsal aylarda şehitler için dualar okuduklarını ifade eden Çiçek, "Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Bu proje bizim için çok önemli. Proje kapsamında Muğla'nın 13 ilçesinde yaşayan şehit yakınları ve gazilerimizi, şehitlerimizin emanetini koruyan Mehmetçikle, polisle bir araya getirdik." diye konuştu.



Çiçek, şehit aileleri ve gazilere her zaman makamlarının açık olduğunu vurgu yaparak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundan bugüne kadar düşmanları olduğunu ve her zaman olacağını belirtti.



Programa Milas Kaymakamı Eren Arslan, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu, il ve ilçe protokolü, Milas ve Bodrum'da yaşayan şehit aileleri ile gaziler, polis ve askerler katıldı.