Şehidi Cezayir'den gelen babası karşıladı

Oğlunun şehit haberini çalışmak için gittiği Cezayir'de alan ve havayoluyla Türkiye'ye dönen baba Ragıp Kul'u Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun teskin etti



KAHRAMANMARAŞ - Kars'ın Kağızman ilçesinde, arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerin daha önceden tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu, şehit olan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul'un cenazesi, memleketi Elbistan'a getirildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinin Çemçe - Madur bölgesinde yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul için ilk tören, Erzurum'da düzenlendi. Kağızman ilçesi kırsalında dün mayın patlaması sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul'un naaşı, sabah saatlerinde Erzurum Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Şehidin özgeçmişinin okunması ve duanın ardından Şehit Hüseyin Emre Kul'un cenazesi memleketi Elbistan'a, Şehit Tekin Tekin'in cenazesi ise Bitlis'e askeri uçakla uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş'un Kul'un naaşı, Malatya'dan alınarak karayolu ile Elbistan'a getirildi. Şehidin naaşını taşıyan cenaze aracı, ilçe merkezinden sirenler çalarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şehidi, şahadet haberini çalışmak için gittiği Cezayir'de alan ve havayolu ile Türkiye'ye dönen baba Ragıp Kul karşıladı. Metanetini koruyan acılı babaya Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Yağar, İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol ve diğer ilgililer eşlik etti.

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından cenaze aracından alınarak morga konuldu. Hastaneye getirilen aile fertleri de şehidi burada son gördü. Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul'un cenazesi, ikindi namazı sonrasında düzenlenecek törenin ardından Akören Mahallesi'nde defnedilecek.

(MRT-