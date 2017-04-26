Şehidi Binler Uğurladı
Kars'ın Kağızman ilçesinde arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul, binlerce kişinin katıldığı törenle dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul, binlerce kişinin katıldığı törenle dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kars'ın Kağızman ilçesinin Çemçe - Madur bölgesinde yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul için ilk tören Erzurum'da düzenlendi. Şehit Uzman Çavuş Kul'un (23) ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, törenin ardından silah arkadaşlarının omzunda askeri uçağa konularak Malatya'ya gönderildi. Askeri uçakla Malatya Er Haç Hava Limanı'na getirilen şehit cenazesi, burada cenaze aracına alındı. Erzurum Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde görevliyken gönderildiği Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesinde şehit düşen Kul'un cenazesini taşıyan araç, ilçe girişinde çok sayıda hemşerisi tarafından karşılandı. Konvoyla Elbistan Devlet Hastanesi'ne ulaşan cenaze, şehidin silah arkadaşları tarafından alınarak morga konuldu. Şehidin naaşı, aile fertlerine son kez gösterildi. Yaklaşık 1 ay önce çalışmak için Cezayir'e giden ve oğlunun şahadet haberi ile tekrar dönüş yapan baba Ragıp Kul'u, morg önünde Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Yağar ve İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol karşıladı. Metanetini korumaya çalışan baba Kul, Kaymakam Akkoyun tarafından teselli edildi.
Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul'un al bayrağa sarılı naaşı, daha sonra tekrar cenaze aracıyla helallik almak için son kez Akören Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Şehidin naaşı, burada helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı alana getirildi. Silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan cenaze, tekbirler ve dualar eşliğinde musalla taşına kondu.
Oğlunun şehit olduğu haberini çalışmak için gittiği Cezayir'de alan baba Ragıp Kul ve diğer çocukları cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Uzman Çavuş Kul'un annesi Hatice Kul ise, musalla taşında bekleyen oğlunun tabutunun başında gözyaşlarına boğulup ağıtlar yaktı. Anne Kul'un ağzından, "Gül oğlum; güllere boyandı, şehit oldu. Bütün dünya duysun" cümleleri döküldü. Babaannesi ise, "Hüseyin'im senin yerine ben öleydim" şeklinde ağladı. Ağabeylerinin tabutuna sarılıp fotoğrafını öpen kardeşleri Ahmet Can ve Burak da babalarının desteği ile ayakta durabildi.
Törende ilk olarak 2 yıl önce TSK'da göreve başlayan şehidin özgeçmişi okundu. Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul'un naaşı, binlerce kişinin saf tuttuğu cenaze namazının ardından tekrar omuzlara alındı. Şehit Kul'un ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, dualar ve tekbirlerle mahalle mezarlığına götürülerek vatan toprağına emanet edildi.
Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Tugay Komutan Vekili Garnizon Komutanı Piyade Albay Cengiz Karagöz, Jandarma Alay Komutanı Timuçin Alper, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Öner, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, emniyet teşkilatı mensupları ve binlerce vatandaş katıldı.
(Murat Sürücü/İHA)