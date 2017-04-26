Şehidi 10 Bin Kişi Uğurladı!
Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit düşen 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı'nın cenazesi, memleketi Manisa'da yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin.
Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit düşen 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı'nın cenazesi, memleketi Manisa'da yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.