Seher Berberoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kuşadası'nda geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybeden eski Belediye Başkanı Engin Berberoğlu'nun eşi Seher Berberoğlu, toprağa verildi.



Kuşadası'nda 1984-89 ve 1994-99 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Engin Berberoğlu'nun eşi Seher Berberoğlu önceki yıl Romanya'da felç geçirmişti. 2 yıla yakın süredir tedavi gören Seher Berberoğlu, 28 Nisan Cuma günü hayatını kaybetmişti.



Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi mezunu ve 3 çocuk annesi Seher Berberoğlu için bugün öğle namazı sonrası Kuşadası Kaleiçi Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Seher Berberoglu Kuşadası Adalızade Mezarlığında toprağa verildi.



Eşini kaybeden ve büyük üzüntü yasayan Engin Berberoglu, güçlükle ayakta dururken sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan başta olmak üzere is ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı. - AYDIN