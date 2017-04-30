Seher Berberoğlu Pazartesi Toprağa Verilecek

Hayatını kaybeden Eski Kuşadası Belediye Başkanı Engin Berberoğlu'nun eşi Seher Berberoğlu, 1 Mayıs Pazartesi günü toprağa verilecek.



Kuşadası'nda 1984-89 ve 1994-99 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Engin Berberoğlu'nun eşi Seher Berberoğlu önceki yıl Romanya'da felç geçirmişti. 2 yıla yakın süredir tedavi gören Seher Berberoğlu, 28 Nisan Cuma günü hayatını kaybetmişti.



Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi mezunu ve 3 çocuk annesi Seher Berberoğlu, 1 Mayıs Pazartesi günü Kuşadası Kaleiçi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kuşadası Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - AYDIN