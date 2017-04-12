Sega'dan Güneş Enerjisi Sektörüne 170 Mw Yatırım

Türkiye'de temiz enerji yaygınlaşıyor.



2023 yılına kadar Türkiye enerji sektöründe yaklaşık 100 milyar doların üzerinde bir yatırıma ihtiyaç duyulduğu tahmin ediliyor. Yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanılarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılması günümüzde enerji politikalarının da temelini oluşturuyor. Enerjide yenilenebilir kaynakların payını arttırmayı hedefleyen ve bu hedefler için güçlü yatırımlar yapan Sega Solar, 2014 yılında ülkemizde güneş enerjisi sektörünün gelişimi için çalışmalara başladı ve bugün Türkiye'deki kurulu gücün yüzde 15'ini oluşturan 170 MW'lık güneş enerjisi santrali kurulumu için tercih edildi.



Sega Solar firması, 6 - 8 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde 10.'su gerçekleşen Solarex İstanbul Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı'nda yerini alarak çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sega Solar Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Genç, "Fuar süresince birçok Türk ve yabancı iştirakli şirketler ile temasta bulunduk. Güneş enerjisinden elektrik üretimi alanındaki deneyimimizle, müşteri odaklı hizmet anlayışımızla ve tecrübeli kadromuzla fotovoltaik enerji sektörü hakkında yerli ve yabancı müşterilerimize genel bilgiler verdik" dedi.



Abdullah Genç, Türkiye'deki kurulu gücün yüzde 15'ini teşkil eden 170 MW'lık güneş enerjisi santrali kurulumunu Sega Solar tarafından gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Türkiye'deki mevcut kurulu gücü arttırmak için "Aydınlık Yarınlar İçin Türkiye'nin Her Yerinde" ilkesiyle çalışmaya devam edeceklerini taahhüt etti. - BURSA