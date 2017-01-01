Şefkatli Ellerden Yoksul Çocuklara Yılbaşı Jesti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından ilçede yaşayan yoksul ailelerin çocuklarına yılbaşı hediyeleri yağdı.



Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin 'Yılbaşında 500 Çocuğu Sevindirelim' adını taşıyan kampanyası kapsamında hayırsever vatandaşların katkılarının yanı sıra Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün lojistik desteğiyle gerçekleşen yardımların bir bölümü de ilçenin çöplük alanında karton evlerde yaşayan ailelerin çocuklarına yapıldı.



Dernek Başkanı Fatma Cavlı'nın öncülüğünde gerçekleşen yardımlar; Ayvalık Belediyesi tarafından özel bir geri dönüşüm şirketine kiralanan çöplük alanda günlük yevmiye karşılığında çalışan ve derme çatma barakalarda yaşayan aileler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.



Ayakkabı, giyim eşyaları, gıda, oyuncak ve tıbbi malzemeler çöplük alanda ikamet eden 25 ailenin çocuklarına kısa bir sürede dağıtıldı.



Yapılan yardımların ardından soruları yanıtlayan Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı, internetteki bir sosyal paylaşım sitesinde bulunan grupta bir gönüllü dostlarının önerisiyle 'Yılbaşında 500 Çocuğu Sevindirelim' adıyla dernek bünyesinde bir kampanya düzenlediklerini anlatarak, destek veren herkese teşekkür etti. - BALIKESİR