Şefkat Evi, Yaklaşık 30 Bin Hasta ve Yakınına Yuva Oldu

MELİKE KINACI - Ankara Büyükşehir Belediyesi Onkoloji Şefkat Evi, şehir dışından tedavi için gelen ve kalacak yeri olmayan kanser hastaları ve hasta yakınlarına konaklama hizmeti veriyor.



Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010'da hizmete açılan Şefkat Evi, 7 yılda yaklaşık 30 bin hasta ve hasta yakınına ev sahipliği yaptı. Evde, steril ortamda sunulan konaklama, sıcak yemek gibi ücretsiz hizmetlerle konuklara yuva sıcaklığı yaşatılıyor.



Onkoloji Şefkat Evi İdarecisi Yavuz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 160 kişilik kapasiteye sahip mekanda, yemekhane, 2 ve 4 kişilik odalar, aile katı, nakil olan hastalar için özel steril odalar, kütüphane, çocuklar için oyun odası ile televizyon seyretmek ve sosyalleşmek için dinlenme odalarının bulunduğunu söyledi.



Şehir dışından gelen hasta ve refakatçilere 7 yıldır hizmet verdiklerini belirten Kalkan, "Daha önce buraya geldiklerinde hastane bahçelerinde, arabaların içinde kalan insanlar vardı. Belediyemiz de bu sıkıntıyı fark etti ve şu ana kadar 5 Şefkat Evi açtı, açmaya da devam ediyor. Şimdi artık hastanelerin bahçesinde, arabaların içinde yatan insanlarımız kalmadı çok şükür. Artık böyle imkanlarımız var. Burada konaklıyor, istedikleri kadar kalabiliyorlar." diye konuştu.



"Burada birbirlerine moral veriyorlar"



Şefkat Evi açıldığından beri yaklaşık 30 bin kişiye hizmet verildiğini aktaran Kalkan, "Hastalarımız buraya geliyor, Ankara'da kalacak yeri olmayan insanlara kalacak yer tahsis ediyor, yemeğini veriyoruz, hastaneye ulaşımını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.



Kalkan, Şefkat Evi'nde kalanların birbiriyle arkadaşlık kurduklarını ve bu sayede daha iyi vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Burada birbirlerini motive ediyorlar, birbirlerine moral veriyorlar. Biz de elimizden geldiğince onlara hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.



Büyükşehir Belediyesinin Ankara'ya gelen ve kalacak yeri olmayan hasta ve yakınlarına koşulsuz destek verdiğini, kanser hastalığının uzun tedavi süreci nedeniyle bazı hastalara yıllarca ev sahipliği yapıldığını anlatan Kalkan, "Bu hastalıktan dolayı hastalarımızı kaybettiğimiz de oluyor güle oynaya buradan gönderdiklerimiz de oluyor. Kanser tedavisi gören hasta bir kere gelmiyor, senelerce geliyor. 12-14 hatta 16 senedir Ankara'ya gelen, bu hastalıkla mücadele edenler var, biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Konuklarla sürekli iletişim halinde olduklarını ve problemleri birlikte çözmeye çalıştıklarını dile getiren Kalkan, tedavi süreçlerini kolaylaştırmak için de Ankara'daki bütün hastanelere servislerle ulaşım hizmeti verdiklerini belirtti.



Kalkan, Şefkat Evi'nden, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından vatandaşların yararlanabildiğini kaydetti.



"Komşu gibiyiz burada"



Kanser tanısı 2012'de konulan ve kısa süre önce kök hücre nakli yapılan, 3 ayı aşkın süredir eşiyle birlikte Onkoloji Şefkat Evi'nde kalan Konyalı emekli kimya öğretmeni Musa Çolak da, Ankara'da kalacak yerleri olmadığı için bu hizmetten memnun olduklarını söyledi.



Yuva sıcaklığı gördüklerini anlatan 56 yaşındaki Çolak, "Şefkat Evi'nin imkanları iyi. Bizi servisle hastanenin önüne kadar götürüyor, oradan da alıp geri getiriyorlar. Büyükşehir Belediyemiz sağolsun. En büyük şefkat evlerinden birisi burası. Gerekli her şeyimiz yapılıyor, ne istersek sağlanmaya çalışılıyor." dedi.



Şefkat Evi'nde arkadaşlıklar da kurulduğuna işaret eden Çolak, şunları anlattı:



"Mesela Arnavutluk'tan Şevket var. Onunla görüşüyoruz. O Türkçe'yi iyi öğrenmiş maşallah. Biz iyi davranıyoruz, o arkadaşlar da iyi davranıyor. Birbirimizi anlayışla karşılarsak, ufak tefek hatalarını görmeyip, güzel yönlerini düşünürsek iyi olur. Komşu gibiyiz burada, kalkınca 'Günaydın' diyoruz. Bize iyi davranıyorlar, biz de onlara güleryüzlü davranıyoruz. Burada vardı başka çok iyi arkadaşlarımız ama tabii iyileşince gidiyorlar. Keşke hasta olmasak da düşmesek ama düşünce de Allah'a razı olsun yine de iyi burası."