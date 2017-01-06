Şefkat Eli Sokak Hayvanlarına da Uzanıyor

Zorlu kış şartlarında sahipsiz sokak hayvanlarını unutmayan Mamak Belediyesi, sokak hayvanlarına şefkat elini uzatıyor.



Mamak Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde oluşturduğu besleme noktalarıyla kışın yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara yiyecek ulaştırıyor. Yemleme çalışmalarını daha çok Mamak'ın kenar mahallelerinde yapan Mamak Belediyesi, Zirvekent, Başak, Akşemsettin, Kızılcaköy, Ortaköy mahallelerinin yüksek kesimleri ve ormanlık alanlarında hayvanların yiyecek ihtiyacını karşılıyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Evcil ve sahipsiz hayvanlara yönelik birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Zorlu kış şartlarında daha önce belirlediğimiz noktalarda da sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmaları yapıyoruz. Sahipsiz hayvanlara yönelik kışın yaptığımız bu yemleme çalışması soğukta en fazla 36 saat aç kalabilen hayvanlar için hayati öneme sahip" ifadelerini kullandı.



Hayvanlara yönelik birçok uygulama gerçekleştiren Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, marketlerden ve yemekhanelerden alınan yemek artıklarını, kuru yem ile protein ve enerji değeri yüksek mamaları ilçenin değişik yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakıyor. Aynı zamanda yemek artıklarının israf olmadan değerlendirildiği örnek uygulama, hayvanseverler arasında da memnuniyetle karşılanıyor. - ANKARA