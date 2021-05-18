Sefirin Kızı neden final yaptı? Sefirin Kızı sezon finali mi oldu, tamamen bitti mi?

Sefirin Kızı neden final yaptı? Sefirin Kızı bitti mi, final mi yaptı? Sefirin Kızı neden final oldu? Sefirin Kızı neden tamamen bitti? Sefirin Kızı geçtiğimiz hafta tamamen bitmişti. Bunun ardından Sefirin Kızı neden final yaptı? Açıklama yapıldı mı? merak edildi. Detaylar haberimizde.

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı her hafta Salı günleri yayınlanıyordu. Fakat bugün ekranlara gelmedi. Bunun ardından Sefirin Kızı bitti mi, final mi oldu, neden başlamadı merak edildi. Sefirin Kızı yok mu, final mi oldu merak ediliyor. Peki Sefirin Kızı ne zaman başlayacak? Sefirin Kızı tamamen bitti mi?

SEFİRİN KIZI FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Evet, Sefirin Kızı dizisi geçtiğimiz hafta 11 Mayıs Salı günü final bölümüyle ekranlara gelmişti. Dizi sezon finali değil tamamen final yaptı.

Resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"#SefirinKızı final bölümüyle şimdi #Star'da başladı #SefirinKızıVeda etiketi ile yorumlarınızı bekliyoruz @startv @ngmediatv @o3medya"

Buna göre dizi final bölümüyle geçtiğimiz hafta ekranlara gelmiştir.

SEFİRİN KIZI NEDEN FİNAL YAPTI?

Dizinin neden final yaptığı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SEFİRİN KIZI SEZON FİNALİ Mİ OLDU, TAMAMEN Mİ BİTTİ?

Dizi tamamen final yapmıştır.

SEFİRİN KIZI FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mavi, hem karnındaki bebeğini hem de Melek'i kurtarmak için peşindeki psikopattan kurtulmaya çalışırken başlayan doğumla birlikte her şey kontrolden çıkar. Sancar'dan sonra bu soluk soluğa kovalamacaya beklenmedik bir oyuncunun da dahil olmasıyla olayların tüm seyri değişecektir.

Elvan ve Yahya hayatlarında yeni bir yola çıkarlarken Yahya yaptığı başka bir sürprizle daha Elvan'ı şaşırtır. Bu mutluluğun aksine Zehra ve Kavruk'un üzerinde dolaşan kara bulutlarsa onları başka yaşamlara savurmak üzeredir.

Güven sağlık durumu nedeniyle kalan bütün gücünü verdiği sözü tutmak için kullanmaya kararlıdır. Bu nedenle Sancar'a karşı kartlarını açık oynar ve istediği şeyle Sancar'ı büyük bir şaşkınlığa uğratır.

Melek'le ilgili büyük bir kararın eşiğine gelen Sancar, içine düştüğü çıkmazdan yine Mavi sayesinde çıkar. Üstelik Mavi'nin bulduğu çözüm önerisi tüm Efeoğlu ailesini yeni bir maceraya sürükleyecektir.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek,

Tuba Büyüküstün,

Edip Tepeli,

Bülent Şakrak,

Tülin Yazkan,

Cemre Öktem,