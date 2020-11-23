Sefirin Kızı ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı izle!

Sefirin Kızı dizisi 28. bölüm ile Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Sefirin Kızı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar haberimizde...

Sefirin Kızı yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Sefirin Kızı 23 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'daStar TV ekranlarında izlyeici ile buluşacaktır.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sefirin Kızı 23 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacaktır.

28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir çok zorluğu geride bırakan Sancar ve Nare, akşamları kızlarıyla çizgi film seyrettikleri, markete gittikleri, evde yemek yaptıkları bir yaşamın hayalini kurarlar. Artık destan değil normal bir hayattır istedikleri. Ama Akın'ın cesedi, buna izin vermez. Hem Gediz, hem Sahra, hem Güven, hem Kahraman bu cesedin peşindedir. Geçmiş yaşamlarından bir ölü, Sancar ve Nare'nin yeni ve mutlu bir hayat kurmasına izin verecek mi? Elvan, konağı ve Yahya'yı terkeder ve kimsesizliğiyle yüzleşmeye karar verir. Nare, bu yüzleşmede onu bir an bile yalnız bırakmaz ama başka bir kimsesiz kız olan Sahra'nın da onları rahat bırakmaya hiç niyeti yoktur.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANLARINDA NELER OLACAK?

Sefirin Kızı yeni bölümde Sancar Efe Nare'den vazgeçmiyor. Nare başka bir kadından çocuğu olacak olan Sancar'ı affedemiyor. Sancar Efe ile Gediz yine birbirine giriyor. Menekşe'nin hamileliğinden şüpheleniliyor.

SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.