Sefirin Kızı final mi yapıyor? Sefirin Kızı ne zaman, neden final yapıyor? Sefirin Kızı final fragmanı izle!

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı bugün Star TV'de son kez seyirci ile vedalaşacak ve final yapacak. 52. Bölümde final yapacağı duyurulan Sefirin Kızı neden final yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Sefirin Kızı final mi yapıyor? Sefirin Kızı ne zaman final yapacak? Sefirin Kızı neden final yapıyor? Sefirin Kızı final fragmanı izle! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı son bölüm izle! Sefirin Kızı final bölümü izle! Sefirin Kızı final fragmanı izle!

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı bugün Star TV'de son kez seyirci ile vedalaşacak ve final yapacak. 52. Bölümde final yapacağı duyurulan Sefirin Kızı neden final yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Sefirin Kızı final mi yapıyor? Sefirin Kızı ne zaman final yapacak? Sefirin Kızı neden final yapıyor? Sefirin Kızı final fragmanı izle! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı son bölüm izle! Sefirin Kızı final bölümü izle! Sefirin Kızı final fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

SEFİRİN KIZI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Sefirin Kızı final tarihi belli oldu. Çekimleri Muğla'da yapılan ve başrollerinde Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı dizide bilindiği üzere peş peşe oyuncu ayrılıkları yaşanmıştı. Yaz dizilerinin başlayacağı döneme girilmesiyle birlikte dizilerin bir çoğunun final tarihi belli oldu.

Ekran macerasına 16 Aralık 2019 tarihinde başlayan Sefirin Kızı dizisinin 11 Mayıs Salı günü (Bu akşam)ekranlara veda etmesi bekleniyor.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar, Mavi'den ve kızından ayrı geçirdiği zamanın acısını çıkarırken bir taraftan da hem Mavi'yi hem de Melek'i korumak için kalıcı bir çözüm arar. Doğum vaktinin de kapıya dayanması bu inziva hayatını Mavi için gittikçe riskli bir hale getirmektedir. Sedat'ın eskisinden daha tehlikeli ve dengesiz tutumları Güven'in bile ondan kurtulmak istemesine neden olur. Ne var ki Sedat elindeki bilgilerle bu kez Güven'i sıkıştırır. Mavi'ye ulaşmak için ne kadar ileri gidebileceğini kimse tahmin edememektedir. Elvan, aklının ve kalbinin Yahya'ya karşı ne hissettiği konusunda aynı yerde durduğunu düşündüğü bir zamanda yeni bir Dudu sınavıyla karşılaşır. Bu sınavdan geçip geçemeyeceklerini ise Yahya'nın atacağı adımlar belirleyecektir. Sancar ve Mavi'nin tüm işleri yoluna koyabileceklerini düşündükleri bir anda Sedat'ın beklenmedik hamlesiyle her şey tepetaklak olur. Mavi ve Melek'in hayatı tehlikeye girerken Sancar, onları kurtarabilmek için zamana karşı girdiği bu yarışı kazanabilecek mi?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM İZLE!

SEFİRİN KIZI FİNAL FRAGMANI İZLE!