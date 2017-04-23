Seferihisar'ın En Lezzetli Yemekleri Yarıştı
Sığacık Kaleiçi’nde düzenlenen yöresel yemek yarışmasıyla Seferihisar’ın en lezzetli zeytinyağlıları, hamur işleri ve tatlıları seçildi.
Sığacık Kaleiçi'nde düzenlenen yöresel yemek yarışmasıyla Seferihisar'ın en lezzetli zeytinyağlıları, hamur işleri ve tatlıları seçildi.
15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan 41. Turizm Haftası kapsamında, İzmir Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Seferihisar Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Okulu ve İzmir Aşçılar Derneği işbirliğiyle Sığacık Kaleiçi'nde yöresel yemekler yarışması düzenlendi. Yarışmaya ilçede yaşayan 45 kadın yaptığı zeytinyağlı, hamur işi ve tatlı çeşitleriyle katıldı. Yöresel lezzetler, İzmir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, organizasyonun diğer paydaşlarının birer temsilcileri ve Seferihisar Çocuk Belediyesi'nden üç çocuk jürinin katılımıyla değerlendirildi.
Ödül bin TL
Yemekleri tek tek tadan jürinin değerlendirmesinin ardından zeytinyağlılar kategorisinde "Enginar Göbeğine Mevsim Türlüsü" yemeğiyle Serpil İdgu, hamur işleri kategorisinde "Çekme Makarna" yemeğiyle Sencan Çakır, tatlılar kategorisinde "Tahinli Baklava" tatlısıyla Halide Tek birinci oldu. Yarışmanın birincileri bin TL, ikinciler 500 TL, üçüncüler ise 250'şer TL almaya hak kazandı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İl Kültür Turizm Müdür Vekili Murat Karaçanta, DEÜ Seferihisar Fevziye Hepkon Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hamdi Emeç ve İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Şamil Akşit tarafından verildi.
"Verilen ortak emeği önemsiyorum"
Programda konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu yarışmanın çok önemli bir özelliği var. Belediye, bakanlık, üniversite ve aşçılar derneği ortak emek vererek organizasyonu hazırladı ve yemekleri değerlendirdi. Ben bunun gelecekte yapılacak benzer organizasyonlar için çok önemli bir zemin oluşturacağını düşünüyorum. Katkı veren herkesi saygıyla selamlıyor, yarışmaya katılanlara başarılar diliyorum" dedi.
"İzmir dünyanın en zengin mutfakları içerisinde"
İzmir İl Kültür Turizm Müdür Vekili Murat Karaçanta, "İzmir tarihten beri birçok topluluğa ev sahipliği yapmış, bu medeniyetlerin izlerini bugünlere taşımıştır. Bu çok zengin bir mutfağı karşımıza çıkarır. İzmir, başta sebze, zeytinyağlı ve ot yemekleriyle dünyanın en lezzetli mutfakları arasına girmektedir. Bu nedenle İzmir tüm güzelliklerinin yanında lezzetleriyle de farkındalık oluşturarak kültür ve gastronomi turizmine de öncülük edebilir. Bu yarışmanın modernleşen yaşam şartları içerisinde giderek unutulan ya da giderek başkalaşan mutfak kültürünü yeni bir bakış açısına kavuşturabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
Halk dansları sahnede
Program, 23 Nisan programı dolayısıyla Seferihisar Belediyesi ve Teos Marina tarafından düzenlenen 5. Halk Dansları Festivali için Seferihisar'da bulunan Ukrayna, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet, Gaziantep Oğuzeli Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi halk dansları ekiplerinin gösteriyle tamamlandı. - İZMİR