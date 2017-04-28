Seferihisar'da Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Seferihisar'da Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen bazı adreslerde arama yaptı.

Operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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