Seferihisar'da Uyuşturucu Operasyonu
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen bazı adreslerde arama yaptı.
Operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.