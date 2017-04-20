Seferihisar'da Çocuk Şenliği Renkli Başladı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen çocuk şenliği kortej yürüyüşüyle başladı.



Seferihisar ilçesinde, 5 gün sürecek çocuk şenliği etkinlikleri start aldı. Açılış kortejiyle başlayan programlara Seferihisar Belediye Bandosu da katıldı. 5.Seferihisar Halk Dansları Festivali için Ukrayna, Makedonya ve Gaziantep Oğuzeli'nden gelen misafir çocuklar da festivale katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar konfetiler eşliğinde yürüyüşünü gerçekleştirdi. Yürüyüşte Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Teos Marina Müdürü Faruk Günlü de yürüyüşte yer aldı. Yürüyüşün sonlandığı Cumhuriyet Meydanında daha sonrada tüm çocuk grupları tarafından dans gösterileri yapıldı.



Seferihisar'da düzenlenen Teos Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne olacak. Seferihisar Belediyesinin de ev sahipliği yapacağı etkinlikler 5 gün boyunca devam edecek. Seferihisarlı ünlü yönetmen Çağan Irmak da, 'Evladın İçin Ağaç Dik' kampanyası kapsamında fidan dikimine katılacak. Etkinlikler, 20 Nisan saat 14.00'te Seferihisar Belediyesi Kocaçay Mevkii Ağaç Dikim Alanında 'Evladın İçin Ağaç Dik' projesi, 22 Nisan'da yöresel yemekler yarışmaları ve çocuk şenliği atölye çalışmaları ile devam ederek, 23 Nisan Pazar günü resmi törenlerle birlikte farklı törenler ve Ömür Gedik konseriyle son bulacak. - İZMİR