Seferihisar'da Çocuk Bayramına 5 Gün Program

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklere Çağan Irmak, Ömür Gedik gibi isimlerde katılacak.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Seferihisar'da düzenlenen Teos Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne olacak. Seferihisar Belediyesinin de ev sahipliği yapacağı etkinlikler 5 gün boyunca devam edecek. Şenlikte, Seferihisarlı ünlü yönetmen Çağan Irmak da, 'Evladın İçin Ağaç Dik' kampanyası kapsamında fidan dikimine katılacak. Yine ünlü gazeteci-yazar ve pop müzik sanatçısı Ömür Gedik de sevilen şarkılarını bir konserde seslendirecek. Teos Çocuk Şenliği, önce Şehitler Çeşmesi önünden kortej yürüyüşüyle start alacak. Korteje Seferihisarlı çocuklarla beraber 5. Seferihisar Halk Dansları Festivali için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Makedonya ve Gaziantep Oğuzeli'nden gelen misafir çocuklar da katılacak. Kortejin hemen ardından Seferihisar Belediye Bandosunun konseri gerçekleşecek. Etkinlikler, 20 Nisan saat 14.00'te Seferihisar Belediyesi Kocaçay Mevkii Ağaç Dikim Alanında 'Evladın İçin Ağaç Dik' projesi, 22 Nisan'da yöresel yemekler yarışmaları ve çocuk şenliği atölye çalışmaları ile devam ederek, 23 Nisan Pazar günü resmi törenlerle birlikte farklı törenler ve Ömür Gedik konseriyle son bulacak. - İZMİR