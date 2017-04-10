Seferihisar'a Siemens Türkiye 160'ıncı Yıl Hatıra Ormanı

Siemens Türkiye'den Karbon Nötr Hedefi için 5 Bin Ağaçlık Orman

Siemens Türkiye, Ege Orman Vakfı iş birliğiyle İzmir-Seferihisar Ürkmez'de, 5000 fidanlık 160'ıncı Yıl Siemens Hatıra Ormanı oluşturdu.

Sürdürülebilirlik kapsamındaki bu hedefi gerçekleştirmek için özel bir proje grubu kuran Siemens Türkiye, karbon ayak izini 2020'ye kadar yüzde 50 oranında azaltmayı, 2023'te ise tamamen 'karbon nötr' bir şirket olmayı hedefliyor.

Siemens Türkiye'nin Ege Orman Vakfı işbirliğiyle İzmir Seferihisar-Ürkmez ağaçlandırma sahasında oluşturduğu 5 bin fidanlık orman için 7 Nisan'da fidan dikim töreni düzenlendi. Törene, Siemens Türkiye İcra Kurulu üyeleri, İzmir ofisi çalışanları ve Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol ile Vakıf yöneticileri katıldı.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, Siemens Türkiye'nin 160'ıncı yılı dolayısıyla yayınladığı 'Topluma Katkı Raporu'nu hatırlatarak şunları söyledi: "Bu raporda sürdürülebilirlik alanındaki hedeflerimizi açıklamıştık. Üzerinde yaşadığımız gezegeni geleceğe taşımaya katkı sağlamak adına 2023'te karbon nötr şirket olmayı hedefliyoruz. 2015 yılında doğrudan kendi operasyonlarımızdan kaynaklanan 19 bin tonluk karbon ayak izimizi 2020'de yarı yarıya düşürmüş olmayı planlıyoruz. Ayrıca Siemens Türkiye bünyesinde 'Sürdürülebilirlik Yönetim (CSO)' pozisyonu oluşturduk ve CSO'muz Esra Kent öncülüğünde özel bir proje grubu kurduk. Bu grup sürdürülebilirlik hedeflerimizin gerçekleşmesi için çalışacak. Bugün burada hayata geçirmek için toplandığımız bu orman bu yöndeki çalışmalarımızın en önemlilerinden biri olacak."

Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol da ağaçlandırma alanında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gençol; "Sizin gibi çevreye duyarlı şirketler, karbon salımlarını web sitemizde bulunan karbonmetre aracılığı ile saptayarak, Vakfımız aracılığıyla fidan dikip, hem karbon ayak izlerini siliyor hem de doğaya kazandırdıkları yeni fidan, koru ve ormanlarla küresel ısınmaya çare oluyor. Ağaçlandırma çalışmamıza verdiğiniz destek ile kurum olarak karbon ayak izinizi küçülterek doğaya karşı sorumluluğunuzu yerine getiriyorsunuz. Bağışınız ile 5 bin fidan can buldu." diye konuştu. Gençol, doğaya katkılarından dolayı Siemens Türkiye'ye teşekkür ederek Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis'e plaketini takdim etti. Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluştu.

Sürdürülebilirliği ana prensip kabul eden Siemens, bu alandaki stratejilerini "Çevre, Toplum, Kazanç" bağlamında tanımlıyor. Sürdürülebilirlik adına Türkiye'de bu üç başlıkta da farklı çalışmalara imza atan Siemens Türkiye, Siemens globalin '2030 yılında karbon nötr şirket olma' hedefini kendisi için daha öne çekmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında bu hedefe ulaşmayı taahhüt etmişti.