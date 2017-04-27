Seferberlik ve Savaş Hali" Toplantısı

Tekirdağ'da Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Yıllık Olağan Toplantısı yapıldı.



Askeri makamların ve seferberlik planlamasında görev verilen kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantıda görüş ve öneriler değerlendirilerek, kurumların görevleri ve yapacakları katkılar görüşüldü. - TEKİRDAĞ