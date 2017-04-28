Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Yılmaz'ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda; bugüne kadar yapılan çalışmalar gözden geçirildi ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerine bundan sonra yapılması gereken iş ve işlemler hakkında bir sunum yapıldı.

Ayrıca, Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Olağan Toplantısında; İl/İlçe kaynak sayım cetvelleri, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu iş ve işlemleri, sefer görev emri verilen araçlar ve ilimizde icra edilecek olan Yıldırım 2017 Araç Seferberlik Tatbikatı konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.​

