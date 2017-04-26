Seferberlik Sonrası 4 Bin 500 Kişiye İstihdam Sağlandı

Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan İl İstihdam Kurulu toplantısında özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağlattığı İstihdam Seferberliği konusu ele alındı.



Vali Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı. Toplantı öncesi açıklama yapan Vali Dağlı, "Burada şunu belirtmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstihdam seferberliği projesi konusunda artı 4 bin 500 istihdamın olduğunu görüyoruz. Diğerleri zaten rutin toplantılar" dedi. - DÜZCE