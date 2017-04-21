Sefer Sarı, 21 Nisan'da Mask Sahnesi'nde sizlerle...



Sefer Sarı, üniversite yıllarında çok ilgi duydugˆu müzigˆe ilk gitarını alarak hayat boyu sürecek uzun bir serüvenin kapısını aralamıs¸ oldu.



I·lerleyen yıllarda 'Metronom' isimli bir rock grubu kurarak çalıs¸malarına devam eden sanatçı üniversite bünyesinde, festivallerde ve Ankara'da bulunan bir çok canlı performans mekanında sahne alarak profesyonel müzik hayatına adım atmıs¸ oldu. Verdigˆi konserler ve dinletilerde performansıyla begˆeni toplayan sanatçı üniversitenin hemen ardından müzik yolculugˆuna I·stanbul'da devam etti. 2007den bu yana I·stanbul'un pek çok performans sahnesinde bulunan Sefer Sarı 2015 yılında 'Yollar As¸ındıkça' adlı ilk single çalıs¸masını Viya Müzik etiketiyle yayınladı.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Mask Live Music Club



Mekan Adresi : Bekar Sokak



Başlangıç Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Sefer Sarı



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır