Sefer Sarı, enerjik performansıyla Mask Live Music Club sahnesinde sevenleriyle buluşacak.



I·lk, orta ve lise ögˆrenimini Zonguldak'da tamamladıktan sonra üniversite egˆitimine Ankara Hacettepe Üniversitesi Fransızca Ögˆretmenligˆi'nde devam eden Sefer Sarı üniversite yıllarında çok ilgi duydugˆu müzigˆe ilk gitarını alarak hayat boyu sürecek uzun bir serüvenin kapısını aralamıs¸ oldu. I·lerleyen yıllarda Metronom isimli bir rock grubu kurarak çalıs¸malarına devam eden sanatçı üniversite bünyesinde, festivallerde ve Ankara'da bulunan birçok canlı performans mekanında sahne alarak profesyonel müzik hayatına adım atmıs¸ oldu. Verdigˆi konserler ve dinletilerde performansıyla begˆeni toplayan sanatçı üniversitenin hemen ardından müzik yolculugˆuna I·stanbul'da devam etti. 2007'den bu yana I·stanbul'un pek çok performans sahnesinde bulunan Sefer Sarı 2015 yılında 'Yollar As¸ındıkça' adlı ilk single çalıs¸masını Viya Müzik etiketiyle yayımladı. Yine Viya Müzik etiketiyle 2017 Ocak ayı içerisinde yayımlanacak olan yeni single ve klip çalıs¸masını sevenleriyle buluşturacak.