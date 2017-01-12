Turkish Culinary Academy ile "Şef Karsini ile Endonezya Mutfağı" eğitimi başlıyor.



"Endonezya mutfağı, 17.000'den fazla adadan oluşan Endonezya üzerinde yaşayan binlerce kültürün çeşitliliğinden meydana gelir. Bu nedenle tek bir çeşit Endonezya mutfağı yoktur fakat bölgesel yemek çeşitleri vardır. Endonezya mutfağı Endonezya kültürünün bir yansımasıdır. İşte bu yüzden sizi Endonezyalı Şef Karsini Kikan ile mutfağımızda pişirmeye davet ediyoruz."



Etkinlik Detayları



Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.



Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.



Eğitim toplam 1 gün / 3 saat sürecektir.



Gado-Gado (Aperatif)



Sup Buntut (Çorba)



Ayam Bumbu Rujak (Ana Yemek)



Bingka Kentang (Tatlı)



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.