Şef Ebru Has Kimdir? Masterchef Ebru Has kaç yaşında, nereli? Ebru Has biyografisi!
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Şef Ebru Has Kimdir? Masterchef Ebru Has kaç yaşında, nereli? Ebru Has biyografisi!

Şef Ebru Has Kimdir? Masterchef Ebru Has kaç yaşında, nereli? Ebru Has biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Star Tv'nin sevilen sabah programlarından olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Şef Ebru Has Kimdir? MasterChef 2020 kadrosunda yer alan isimlerden biri olan Masterchef Ebru Has kaç yaşında, nereli? Şef Ebru Has mesleği nedir? Ebru Has hayatı ve biyografisi nedir?

Star Tv'nin sevilen sabah programlarından olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Şef Ebru Has Kimdir? MasterChef 2020 kadrosunda yer alan isimlerden biri olan Masterchef Ebru Has kaç yaşında, nereli? Şef Ebru Has mesleği nedir? Ebru Has hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞEF EBRU HAS KİMDİR?

28 yaşındaki Ebru Has, aslen Düzce Akçakocalıdır. İlkokulda profesyonel voleybol hayatının başlangıcını yapan Ebru Has, Eczacıbaşı'nda voleybola başlamış; ardından yıllarca FMV Işık Okulları ve İBB Spor Kulübü'nde ter dökmüştür.

Doğa Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Teknolojisi'ni bitiren Has, bunun akabinde Kadir Has Üniversitesi İstanbul Culinary İnstitute Aşçılık kursunda eğitimlerini tamamladıktan sonra Moevenpick Hotel'de staj yapmıştır.

Şef Ebru Has Kimdir? Masterchef Ebru Has kaç yaşında, nereli? Ebru Has biyografisi!

Stajının ardından 1 yıl Wyndham Grand Levent Hotel'de çalışan Ebru Has, Emirgan'da La Boom adlı restaurantta çalışma hayatına devam etmiştir. Bu sırada yeni bir karar alarak Malta'ya giden ve 6 ay İngilizce eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye geri dönen Has, Türkiye'ye dönmesinin ardından İstanbul Balat Cafe Restaurantta Executive Chef olarak görev almıştır.

Bu görevin ardından bir yıl kadar da Bursa'da Asmadan Enoteca Bistro'da çalıştıktan sonra, Ayvalık Mado'da Executive Chef olarak çalışma hayatına devam etmiştir.

Aynı zamanda pilates eğitmenliği de yaptığını ifade eden Ebru Has, MasterChef 2020'nin ana kadrosunda olmaya hak kazanan isimler arasında yer almaktadır.

Başarılı yarışmacı 6 Aralık 2020 tarihindeki eleme oyunu sonucunda yarışmaya veda eden isim oldu.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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