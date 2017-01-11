Seedorf'tan Galatasaray İtirafı: Şimdi Teklif Yapsalar Kabul Ederim

Futbolun Oscar'ı olarak değerlendirilen, daha önce Ballon Dor FIFA olarak anılan "The Best"in ödül töreni muhteşem anlara sahne oldu.

2016'nın en iyisi Real Madrid'den Ronaldo seçilirken, Galatasaray'dan teklif alan ancak bunu kabul etmeyip Çin'in FC Shenzen takımına giden teknik direktör Clarence Seedorf ise hata yaptığını söyledi.

"TEKRAR TEKLİF OLURSA KABUL EDERİM"

Hollandalı teknik adam, "Hata yapmışım. Şu an için tekrar teklif olursa kabul ederim" diye konuştu. Seedorf, Riekerink konusunda ise çarpıcı bir açıklamada bulundu. Hollandalı efsane isim, "Galatasaray'ın başındaki teknik direktör de Hollandalı ama tanımıyorum. Çünkü pek kariyeri yoktu" ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde yer alan diğer tanıdık isim de Geremi idi. Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e transfer olarak Türkiye'nin futbol tarihinde yerini alan Kamerunlu eski futbolcu, eşi ile birlikte Türkiye'yi çok özlediğini ifade etti. Süper Lig'i yakından takip ettiğine de vurgu yapan Geremi, terör olaylarına çok üzüldüğünü de dile getirdi.

(Skorer)