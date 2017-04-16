Sedyeyle Oy Kullanmaya Getirildi

Muş'ta kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan yaşlı kadın, 112 Acil Sağlık Hizmetleri görevlilerinin yardımıyla oyunu kullandı.



Merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde kalp yetmezliği hastalığı olan 88 yaşındaki Hayriye Kaya, oy kullanmak için İl Sağlık Müdürlüğüne başvurdu. Başvuru üzerine sağlık ekiplerince evinden ambulansla alınan Kaya, oy kullanacağı Yeşilce İlkokulu'na götürüldü. Sedyeyle oy kullanacağı 1107 numaralı sandığın bulunduğu yere kadar götürülen Kaya, oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansla evine götürüldü.



112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekim Yardımcısı Bülent Şener, gelen çağrılar üzerine yatalak hastaları oy kullanmaları için sandık başına götürdüklerini söyledi. Şener, şu ana kadar 7 hastayı oy kullanmak için evinden aldıklarını kaydetti. - MUŞ