Sedyede Oyunu Kullandı

Ankara'da ambulansla sedyede oy kullanacağı okula getirilen yaşlı kadın, oyunu kullandı.



Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde evde sağlık hizmeti alan Çiçek Kara, referandum da oy kullanabilmek için Evde Sağlık Hizmeti Birimine başvurdu. Sedye ile evinden alınan yaşlı kadın, ambulansla Gölbaşı Şahin Sevin İlkokuluna getirildi. Kara, yakınlarının yardımı ile 1138 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansla evine götürüldü. - ANKARA