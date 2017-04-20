Sedep ile "Türkiye Değerlerini Tanıtıyor" Projesi KKTC'de Başladı
SEDEP ile "Türkiye Değerlerini Tanıtıyor" projesi KKTC'de başladıKONYA - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 5 yıldır başarı ile uygulanan Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi, "SEDEP ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor" projesi ile KKTC'de de hayata geçti.
SEDEP ile "Türkiye Değerlerini Tanıtıyor" projesi KKTC'de başladı
KONYA - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 5 yıldır başarı ile uygulanan Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi, "SEDEP ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor" projesi ile KKTC'de de hayata geçti.
"Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor" 2016-2017 ve 2017-2018 eğitim öğretim dönemlerinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığınca belirlenen 4 okulda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda SEDEP uygulamasıyla ilgili; Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.
İmza protokolüne KKTC Milli Eğitim ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Ziya Yalçınkaya, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. S. Barbaros Yalçın imza attı. Protokol imza töreninin ardından KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova'yı ziyaret eden heyet, Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi ile ilgili bilgi vererek, Berova'ya projeye verdiği destek nedeniyle teşekkürlerini dile getirdiler.
Beş yıldır Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında uygulanan projeye Başbakanlık Tanıtma Fonu da destek veriyor. Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi, "SEDEP ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor" adıyla 6 balkan ülkesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de uygulanacak.
(EAB-FM-Y)