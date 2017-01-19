Sedef Hastalığının Nedenleri ve Belirtileri

Bitlis Devlet Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, sedef hastalığının her yaş grubunda görülebileceğini söyledi.



Özellikle diz, dirsek ve saçlı bölgelerde görülen sedef hastalığının kalıcı bir tedavisinin olmadığını belirten Bağlam, toplumun yüzde 2 veya 3'ünde görülebilen bir hastalık olduğunu belirtti. Dr. Bağlam, "Sedef hastalığı, her yaş grubunda görülebilen, kırmızı zemin üzerinde hastalığa ismini veren sedef renkli kabukların bulunduğu, kronik bir hastalıktır. Özellikle diz, dirsek ve saçlı deri gibi travmaya sıkça maruz kalan bölgelerde görülen bu yaralar, bazen kaşıntılı olabilmektedir. Eklemleri ve tırnakları da tutabilen sedef hastalığı, toplumun yüzde 2 veya 3'ünde görülür ve kalıcı bir tedavisi yoktur" dedi.



"Hastalığın nedeni bilinmemektedir"



Sedef hastalığının bağışıklık sisteminin hatalı çalışması sonucu oluştuğunu söyleyen Bağlam, "Kesin sebebi henüz bilinmemektedir. Genetik olarak hastalığa yatkın bireylerde çeşitli tetikleyiciler yaraların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu tetikleyicilerin en başında stres geliyor. Stres dışında enfeksiyonlar özellikle boğaz yolu enfeksiyonları, sigara, obezite, travma, kaşıntı, bazı ilaçlar ve cilt kuruluğu yaraların oluşmasına neden olabilir. Stres yaralara neden olabileceği gibi oluşan yaralar da stresi arttırarak bir kısır döngü oluşabilir. Bu nedenle stresi kontrol altına almak oldukça önemlidir" diye konuştu.



"Sedef hastalığı bulaşıcı değil"



Toplumda sedef hastalığıyla ilgili yanlış inanışların olduğunu belirten Dr. Süleyman Bağlam, "Bunların başında hastalığın bulaşıcı olduğu yanılgısı gelmektedir. Bu nedenle sedef hastaları toplumsal izolasyona uğramakta ve içine kapanık hale gelmektedir. Bu durum sedef hastalarında ciddi psikiyatrik rahatsızlıklara neden olmakta ve yaşam kalitesini bozmaktadır. Hastaların önemli bir oranında psikiyatrik destek gerekli olmaktadır" ifadelerini kullandı.



"Kalıcı tedavisi yok, ama kontrol altına alınabilir"



Bağlam, sedef hastalığını tamamen iyileştiren bir tedavi olmadığını, ancak uygulanabilecek birçok tedavi yöntemiyle kontrol altına alınabileceğini dile getirerek, "Verilecek tedavi hastalığın yaygınlığına göre seçilir. Sedef yaraları genellikle belli bölgelerde oluşmakla birlikte bazı hastalarda tüm vücuda yayılabilmektedir. Lokalize yaralarda krem tedavileri yeterli olabilirken, hastalığın yaygın olduğu durumlarda başta ışık tedavisi olmak üzere iğne ya da serum tedavileri gerekebilmektedir. Özellikle son dönemlerde oldukça başarılı tedaviler geliştirildi. Bu nedenle sedef hastalarının umutsuzluğa kapılmasına gerek yok" diye konuştu. - BİTLİS