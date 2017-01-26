Sedat Şahintürk Kimdir? Kayserispor'a Attığı Gol (İzle)

FutbolArena - Türkiye Kupası D grubunda liderliği garantileyen Beşiktaş ile 2.'liği garantileyen Kayserispor, Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Mücadelenin 22. dakikasında Veli Kavlak'ın asistinde genç Sedat Şahintürk Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirirken, 25. dakikada Kayserispor'da Erdem Beytaş maça eşitliği getirdi. Sedat Şahintürk kimdir?



7 Şubat 1996, Kocaeli doğumlu olan Sedat Şahintürk, Beşiktaş altyapısından yetişirken gençlik kulüpleri ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (2006-2008), Ankaraspor (2008-2010), Üçyol Doğuşspor (2010-2012), Kocaeli 1937 Seka Spor (2012-2013) olmuştu.



1.73 boyundaki Sedat, kanatlarda ve forvet arkasında görev yaparken, oyun tarzı olarak Emre Çolak'a benziyor.



Daha önce Türkiye Kupası grubunda ilk maçta Darıca Gençlerbirliği deplasmanına ilk 11'de başlayan Sedat 71 dakika sahada kalmıştı. Sedat Beşiktaş formasıyla 2. maçında ise golünü atmayı başardı.



Gelecek sezon sonuna kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan genç oyuncu bu sezon U21 takımında çıktığı 11 maçta 5 gol atarken, geçen sezon 19 maçta 4 gol atabilmişti.



Ömer Şişmanoğlu sakatlandı



Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş'in ilk 11'de gol silahı olarak sahaya sürdüğü Ömer Şişmanoğlu, henüz 15. dakikada sakatlık yaşadı. Mücadeleye devam edemeyen Ömer Şişmanoğlu yerini Muhammed Enes Durmuş'a bırakmak zorunda kaldı.



Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 15 maçta 3 gol üreten 27 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu hakkında maçın ardından açıklama yapılması bekleniyor.



Beşiktaş yedek kulübesinde maç öncesi sadece 4 oyuncu yer alıyordu. Ömer'in sakatlığının ardından bu sayı 3'e düştü.