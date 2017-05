Sedat Ağçay: "Ligda Artık Makas Daralıyor"

Evkur Yeni Malatyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Sedat Ağçay yaptığı açıklamada, "Lig içerisinde makas artık daralıyor ve önümüzde Bandırmaspor maçı var. Bandırma maçını da alnımızın akıyla kazanıp Göztepe maçının bir seri başlangıcı olduğunu tekrar göstermek istiyoruz" dedi.



Bandırma deplasmanına hareket etmeden önce İHA'ya konuşan takım kaptanı Sedat Ağçay ve geçen hafta attığı golle 3 puanın kazanılmasını sağlayan defans oyuncusu Murat Akça, takımdaki son durum ve Bandırma maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Göztepe maçını kazandıkları için oldukça mutlu olduklarını belirten Sedat, "Güzel bir avantajımız var. Göztepe maçında galip gelerek 3 haftalık kötü gidişata 'dur' dedik. Özellikle Giresunspor maçının ikinci yarısında verdiğimiz güzel oyunun sinyali, Göztepe maçına da yansıdı. Ne olursa olsun içeride oynadığımız bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Çok sıcak bir havaya rağmen rakibimiz karşısında üstün bir performans sergiledik. Gol biraz geç geldi diyebilirim. Oyunun hakkı aslında ilk yarıda golü bulup maçı daha erken bitirmeye yönelikti. Ama çok şükür 1-0'da olsa kazanmasını bildik. Lig içerisinde makas artık daralıyor ve önümüzde Bandırmaspor maçı var. Bandırma maçını da alnımızın akıyla kazanıp Göztepe maçının bir seri başlangıcı olduğunu tekrar göstermek istiyoruz" dedi.



"Herkes kendi üzerine düşeni yapıyor"



Sedat, takım içerisinde her futbolcunun üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını kaydederek, "Takım içerisinde bazı isimler üzerinde değil de komple takım üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. Çünkü daha kolektif bir oyun oluyor. Herkes kendi üzerine düşeni yapıyor. Takım oyununda 3-5 kişi sorun yaşadığı zaman geriye kalan oyuncuların omuzlarına daha fazla yük biniyor. Bu sefer hem performans ortaya koyuyoruz hem mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Mücadele gücünü fazlaya çıkarttığınız zaman buda ister istemez performansı etkiliyor. Ne olursa olsun kazanmamız gereken maçlar oynadığımız için işler biraz daha farklılaşabiliyor. Göztepe maçı da bunlardan bir tanesiydi. Kazanamadığımız takdirde sorun olabilecek bir maçtı. Çok şükür 3 puanı Göztepe maçında iyi bir takım performansı sergileyip hak ederek kazandık. O yüzden de ayrı bir mutluyuz" ifadelerini kullandı.



"Bizi açıkçası pek ilgilendirmiyor"



Rakiplerin maçlarıyla ilgilenmediklerini, kendilerinin kazanması halinde sorun olmayacağını da belirten tecrübeli kaptan, "Aslında kaç maç alırız, kaç puan toplarız, rakiplerimiz puan kayıp eder mi, gibi değerlendirmelere girmemiz gerekiyor. Önümüzdeki Bandırmaspor maçını kazanıp devamındaki maçlara bakmamız lazım. Çünkü biz kazandıktan sonra rakiplerimizin kazanacağı ya da kayıp edecekleri puanlar bizi açıkçası pek ilgilendirmiyor. O yüzden şuan tüm ipler bizim elimizde biz kazandıkça onların neler yaptıkları da çok umurumuzda değil. Bandırma takımı içerde üstün oynadığımız maçta bizi yenmişti. Onlardan alacağımız 3 puanımız var. İnşallah telafi edeceğiz. Adana Demirspor maçında aldıkları farklı bir galibiyet var. Bizim maçımız alt sıraları da yakından ilgilendiren bir maç ama kazanan biz olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Bana nasip oldu"



Geçen hafta Göztepe karşısında attığı golle takımına kritik bir 3 puan kazandıran defans oyuncusu Murat Akça ise yaptığı açıklamada, golü kendisinin atmasının önemli olmadığını söyledi.



Göztepe maçının kazanmaları gereken bir müsabaka olduğunu belirten Murat, "Allah'a şükür Göztepe maçında galibiyeti getiren golü atmak bana nasip oldu. Kimin gol attığı değil golü bulup kazanmamız gereken bir maçtı. Kim atarsa atsın önemli olan 3 puanı takım hanesine yazdırmaktı. Rakiplerimizi kazandığı haftada bizimde puan kaybı yaşamamız gereken bir maçtı. Allah'a şükür maçı kazandık. Kazandığımız bu maçı Bandırmaspor'u da yenerek taçlandırmamız gerekiyor. Herkes her şeyin farkında ve takım arkadaşlarım ellerinden geleni yapacaklardır. Ligin en fazla lider kalan takımıyız. İyi ve doğru futbol oynuyoruz. Oynadığımız maçların içerisinde mesafeleri iyi ayarlıyoruz. Maçlardaki iyi futbol resminin çıkmasının sebebi de budur. Dar alanlarda kısa pasları iyi yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki maçta takımımız bunu yine tekrarlar. Kritik bir virajı dönmüş olduk Göztepe maçını kazanarak ve mutluluğunu yaşadık. Şimdi tamamen Bandırmaspor maçına konsantre olmuş durumdayız. Bu maçı da kazanıp mutlu sona bir adım daha yaklaşacağız" dedi.



"Babam ve eşim de maçı izlemeye gelmişti"



Göztepe maçında attığı golü de anlatan Murat, "Maç içerisinde geriden topla çıkmayı seviyorum. Asıl düşüncem biraz daha ilerleyip önümde duran rakibi üzerime çekip topu Azubuike'ye pas vermekti. Topu alırken maç içerisinde anlık olaylar gerçekleşiyor. Bazen saliseler ile düşünme fırsatınız oluyor. Topla giderken aklınızda bir sürü plan geçiyor. Azubuike ile oynayıp oyunu kurmayı düşünmüştüm. Rakip oyuncu Azubuike'ye doğru hareketlenince benim önüm açıldı. Pası Pereira'ya, o da Caner'e verdikten sonrada içeriye doğru koşu attım. Ondan sonrasını hissettim ve orada açıkçası golü atmaya gittim. Allah'a şükür gol atmak nasip oldu. Uzun aradan sonra babam ve eşim de maçı izlemeye gelmişti ve onların önünde golü attığım için çok mutlu oldum. Onlarda çok sevindi. Bandırma maçı zor olacak, Adana Demirspor galibiyeti ile ligde kalmak adına umutlandılar. Kart cezası nedeniyle oynayamamanın üzüntüsünü yaşıyorum, ama arkadaşlarımın en iyi performans ile galip geleceklerine inanıyorum. Rakibimize saygı duyuyoruz, hücum anlamında iyi oynuyorlar ama bizde iyi bir takımız. Maçın her dakikasına iyi konsantre olup artık işi bitirmek için oynamamız lazım. İnşallah şansta bizimle birlikte olur" ifadelerini kullandı. - MALATYA