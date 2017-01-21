Sedat Ağçay: "Kazanmasını Bildik"

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup ederken, maç sonu açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Sedat Ağçay, "Ağır saha şartlarına rağmen kazanmasını bildik" dedi.



Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup ederek 34 puana ulaşan Evkur Yeni Malatyaspor'da tecrübeli orta saha oyuncusu Sedat Ağçay, "Bu tür takımların kaybedeceği bir şey yok o yüzden tehlikeli takımlar. Bizim de böyle maçları içeride kaybetmemiz gerekiyordu. Bunun acısını Bandırma maçında yaşamıştık ama çok şükür o acıyı bugün bir kez daha yaşamadık ve ağır saha şartlarına rağmen kazanmasını bildik" şeklinde konuştu. - MALATYA