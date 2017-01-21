Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup ederken, maç sonu açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Sedat Ağçay, "Ağır saha şartlarına rağmen kazanmasını bildik" dedi.
Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup ederek 34 puana ulaşan Evkur Yeni Malatyaspor'da tecrübeli orta saha oyuncusu Sedat Ağçay, "Bu tür takımların kaybedeceği bir şey yok o yüzden tehlikeli takımlar. Bizim de böyle maçları içeride kaybetmemiz gerekiyordu. Bunun acısını Bandırma maçında yaşamıştık ama çok şükür o acıyı bugün bir kez daha yaşamadık ve ağır saha şartlarına rağmen kazanmasını bildik" şeklinde konuştu. - MALATYA
Sedat Ağçay: "Kazanmasını Bildik"
Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’in 18. haftasında sahasında ağırladığı Mersin İdmanyurdu’nu 2-1 mağlup ederken, maç sonu açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor‘un başarılı orta saha oyuncusu Sedat Ağçay, “Ağır saha şartlarına rağmen kazanmasını bildik” dedi.
Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup ederken, maç sonu açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Sedat Ağçay, "Ağır saha şartlarına rağmen kazanmasını bildik" dedi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads