SEDAŞ'ta Müşteri Odaklı Eğitimler Devam Ediyor

YIL BOYU EĞİTİM

SEDAŞ oluşturduğu Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi ve Çağrı Merkezinde etkin iletişim boyutunda verdiği profesyonel eğitimler yanında tüm çalışanlarını müşteri memnuniyetine katkı sağlayacak farklı eğitimlerde de buluşturuyor. SEDAŞ çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayan ancak müşteri memnuniyetini de destekleyen eğitim programlarının hayata geçirilmesine imza atıyor.

EĞİTİMLER MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ODAKLI

SEDAŞ yeniden belirlediği şirket ortak değerleri içindeki, "Müşteri Odaklılık" değerini öne çıkaran, etkin iletişim, kaliteli hizmet, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik eğitim programlarına ağırlık veriyor. SEDAŞ müşterileri için verdiği hizmetin kalitesine ve sağladığı memnuniyete ait iş anlayışını ve kültürünü, her geçen gün daha çok ön plana çıkararak ve yaygınlaştırarak sürdürürken bu konuda sağladığı gelişimi, sadece şebeke yatırımları ile değil aynı zamanda eğitim programları ve eğitim yatırımları ile de gerçekleştiriyor. SEDAŞ başta çağrı merkezi çalışanları olmak üzere Telefonda Etkin İletişim, Stres Yönetimi, Etkin İletişim Becerileri Eğitimleri, SEDAŞ'lıyım Projesine ait Eğitimler, SEDAŞ'ta ayrıca müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet için hedeflenen entegre yönetim sistemlerinin kurulması yönünde "Süreç İyileştirme Eğitimleri" de uygulanıyor.