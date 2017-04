SEDAŞ Referandum da "Teyakkuz Halinde"Tam Kadro ile Görev Başında Olacak

Referandum süresince planlı kesinti de yapmayacak olan SEDAŞ, çalışanlarının izinlerini de kaldırdı. Referandum günü, kesinti yaşanmaması, olası kesintilere de anında müdahale için SEDAŞ günler öncesinden hazırlıklarını yaptı.

SEDAŞ'ın görev ve sorumluluk alanındaki Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerinin herhangi bir bölgesinden gelen kesinti şikayeti, o bölgelerde görev yapan SEDAŞ Bölge Sorumluları tarafından anında değerlendirilecek ve SEDAŞ ekiplerince kesintiye anında müdahale edilmesi sağlanacak. SEDAŞ ekipleri TEİAŞ ekipleri ile karşılıklı bilgilendirme ve işbirliği içinde tam kadro sahada olacak. SEDAŞ'ın yatırımlar için altyapı yenilenmesi ve bakım-onarım işlemleri nedeniyle yaptığı planlı kesintiler de Pazar günü yapılmayacak. SEDAŞ "Referandum" süresince ETKB (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) ve TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) ile iletişim ve işbirliği içinde olacak.

SEDAŞ elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında, referandum günü elektrikle ilgili sorun yaşanmaması için haftalar öncesinden çalışmalarına başladı. Elektrik şebekesi ile ilgili alınan önlemler yanında, insan kaynağı açısından tam kadro görev yapacak şebeke operasyon çalışanlarının izinleri de kaldırıldı. Araç, gereç, malzeme temini stok seviyeleri konusunda ambarlar gözden geçirildi. SEDAŞ arıza bakım ekiplerinin ve sorumlu yöneticilerin de nöbet çizelgelerini koordine etti. SEDAŞ SCADA kumanda merkezinden referandum günü elektik kesintisi olmaması için teknolojiden de en üst düzeyde destek alarak, SEDAŞ yöneticileri ile şebekeyi uzaktan izleyecek. Yerleşim yerlerinde ki trafolarda herhangi bir arıza olması durumunda anında müdahale sağlanacak. Bu referandum sırasında SEDAŞ'ta tüm arıza onarım ekipleri ve çağrı merkezi çalışanları tam kadro mesai yapacak. Çağrı merkezi vatandaşların kendilerine herhangi bir arıza bildirimini ulaştıramaması ihtimaline karşı da hazırlıklı olacak. YSK (Yüksek Seçim Kurulu) ile koordinasyon sağlanarak, en hızlı müdahale imkanı sağlamak adına kritik bölgelerde 24 saat nöbetçi ekipler olacak.

SEDAŞ'ın SCADA Kumanda merkezinden referandum süresince elektrik şebekesinin mevcut durumu, üst düzeyde yöneticilerle de an be an izlenecek. Dağıtım şirketi bölgesinde TEİAŞ indirici merkezlerindeki enerji sürekliliği referandum süresince de SEDAŞ SCADA Merkezinden an itibariyle izlenecek, hızlı müdahale sağlanacak. Oy sayımı ve dökümünün gecenin geç saatlerine kadar sürebileceği göz önünde bulundurularak, sandıkların konulacağı yerlerle, çevrelerinin iyi aydınlatılması konusunda seçim kurullarıyla işbirliği yapılacak. SEDAŞ ekiplerinin sahadaki konumları araç takip sistemi ile izlenecek, WFM ( Mobil İşgücü Yönetim Sistemi) ile saha çalışmaları her zaman olduğu gibi yakından takip edilecek.