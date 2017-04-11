SEDAŞ'ın İletişimde İş Ortağı İZ İLETİŞİM

SEDAŞ hizmet kalitesini yükseltmek, paydaşları nezdinde güçlü bir iletişim yaratmak adına halkla ilişkiler süreçlerinde profesyonel iletişim danışmanlığından faydalanacağı İz İletişim ile yola devam etme kararı aldı. Kadrosunda sektörün genç ancak tecrübeli ve yenilikçi isimlerini bir araya getiren İz İletişim, SEDAŞ'ın faaliyetlerinin yerel ve ulusal basındaki süreçlerinde ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarındaki yeni temsilcisi, iş paydaşı ve çözüm ortağı olacak.

Türkiye'de kimya, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet yürüten Akkök Holding ve Avrupa'nın önemli entegre enerji gruplarından CEZ Group'un oluşturduğu Konsorsiyumun yönetiminde faaliyet gösteren SEDAŞ, elektrik dağıtım faaliyetlerine ait servis hızını ve çalışmalarında sağladığı kalite artışını, sektörde öncü teknolojik adımları atarak ve müşteri memnuniyetine odaklanarak yükseltiyor. Toplumda birçok paydaşa değen kurumsal sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık veren SEDAŞ, tüm bu adımların kamuoyunun ve basının bilgisine sunulmasında ve ürettiği toplumsal faydanın artırılması süreçlerinde bundan sonra; genç ama deneyimli kadrosu ile tüm iş ortaklarına fark yaratmayı hedefleyen İz İletişim ile birlikte hareket edecek. Halkla İlişkiler alanında, tecrübesi ve iş süreçlerine dair geliştirdiği stratejilerle farklılaşan İz İletişim A.Ş., firmalar için hayati önemde olan "İletişim Yönetiminde" her aşamada iyi iş üretme prensibiyle çalışıyor ve 360 derece iletişimi, stratejileri içinde etkin olarak konumluyor.

