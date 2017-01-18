Sedaş Bölge Sorumlusu Ilgaz'a Ziyaret

Ferizli Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Bakırtaş, Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) Bölge Sorumlusu Can Ilgaz'a ziyarette bulundu.



Mahalle muhtarlarının da yer aldığı ziyarette konuşan Bakırtaş, yaz kış demeden her ihbarı değerlendiren SEDAŞ ekiplerine teşekkür etti.



İlçede yaşayan vatandaşların elektrik abone kayıtları ve diğer işlemler konusunda birtakım sorunlar yaşadığına dikkati çeken Bakırtaş, "İki vasıta değiştirerek genel müdürlüğe gidiyorlar. Bu hem maddi kayba hem de zaman kaybına neden olmaktadır. İlçemizde inşaat sayıları hızla yükselmektedir. O nedenle en yakın zamanda ilçemize elektrik abonelerinin yapılması ve diğer işler için temsilcilik bürosu açılmasını istiyoruz." diye konuştu.



Ilgaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.