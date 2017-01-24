SEDAŞ AR-GE Projesiyle multicopterler elektrik için havalanacak

SEDAŞ elektrik şebekesinde bakım ve arıza tespit çalışmalarında termal kameralı hava aracı kullanacak

Arızanın nerede olduğunu tespit edecek dronlar, şebekenin ulaşılması zor, vadi, tepe, yamaç benzeri ya da orman içinde kar kaplı arazide gidilemeyen noktalara rahatlıkla ulaşarak arıza tespitinin kolaylıkla yapılmasını sağlayacak. Projenin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte, özellikleri geliştirilmiş teknolojik cihazın, şebeke operasyon süreçlerine kolaylık ve hız kazandırması sağlanacak

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin bölgesindeki üniversiteler ile yaptığı işbirliği sonucunda geleneksel hale gelen "Proje Fikri Yarışmasında" birinci olan proje ile elektrik dağıtım hattına havadan müdahale edilmesinin yolu açılacak. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Volkan Ulutaş'a ödül kazandıran projeyi EPDK da onaylayarak destekleme kararı aldı.

Proje ile elektrik kesintilerine yol açan ve kar yağışında iletkenlerde meydana gelen "buz yükü" olarak adlandırılan ve iletkenlerin çevresinde oluşan buzlanmayla meydana gelen buz kütlelerinin çözülmesi için solüsyon püskürtme teknolojisi kullanılması hedefleniyor.

Kesinti süreleri azalacak

"Buz yükü" diye adlandırılan bu kütleler, iletkenlerde oluşan devasa ağırlıklarıyla, dinamik ve statik etki yaratarak iletkenleri kopartıp, izolatörleri yerinden (traversten) sökebiliyor, direkler üzerinde yıkıcı etki yaratabiliyor. Ağır kış şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorlanılan elektrik şebekesinde arızanın hızlı bir şekilde tespitinin yapılabilmesi ve buz yüküyle de mücadele amacıyla kullanılması hedeflenen prototip dronların hayata geçirilmesi için SEDAŞ AR-GE projesini, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi akademisyenlerinin de katıldığı lansmanda kamuoyu ile paylaştı. Prototip Dronların geliştirilerek elektrik dağıtım sektöründe kullanımı, arızalardan kaynaklı enerji kesinti sürelerini de azaltacak. SEDAŞ'ın AR-GE projesi büyük bir ilgi ile karşılanırken, geliştirilecek prototip dronların elektik dağıtım şirketlerinde enerji adamlarının vaz geçilmez iş araçlarından biri olacağı düşünülüyor.

Arıza tespitini kolaylaştıracak

SEDAŞ'ın 20 bin kilometrekarelik görev ve sorumluluk alanı olan, Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli illerinde, 45 ilçe ve 1441 köyde elektrik dağıtım hizmeti verdiğini söyleyen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven şunları söyledi: "Kış şartlarında özellikle Türkiye'nin coğrafi olarak en zor bölgelerinden biri olan Doğu Marmara'yı, sürekli aydınlıkta tutmak ve enerjinin sürekliliği için çalışıyoruz."

Son yıllarda kar yağışında bazı köylerde kar kalınlığının 1.5-2 metreye kadar ulaştığını anlatan Güven, "4x4 arazi araçlarıyla bile bu köylerdeki elektrik dağıtım hatlarına ve elektrik direklerine ulaşmanız uzun zaman alıyor. Arızanın olduğu noktaya kadar ekiplerin yolda geçirdiği süre boyunca halk elektriksiz kalıyor. Ancak projemiz tamamlandığında zorlu coğrafyamızda arıza tespiti kolaylaşacak ve solüsyon uygulaması ile hızlı müdahaleler gerçekleştirebileceğiz. Hemen müdahale etme ve arızayı giderme şansımız daha çok yükselecek" diye konuştu.

SEDAŞ AR-GE için 8 milyon lira harcayacak

Projenin geçen yıl Eylül ayında EPDK tarafından onaylandığını hatırlatan Güven, "SEDAŞ olarak Türkiye'nin ve şirketlerin geleceğinin Ar-Ge'de olacağının bilinci ile hareket ediyoruz. 2017-2020 yılları arasında AR-GE için 8 milyon lira harcama yapmayı planlıyoruz. Genç arkadaşımız Volkan Ulutaş'ın hayaliyle start verdiğimiz projede şimdi SEDAŞ ekipleri multikopteri bu iş için uygun hale getirecekler. Yazılımları tamamlanacak, solüsyon taşıyacak aparatlar yerleştirilecek. Kanatlar bu iş için işlevsel hale getirilecek. Kısa sürede tamamlamalarını bekliyoruz. 1 saat havada kalabilen bu insansız hava araçları sayesinde müşterilerimize verdiğimiz hizmete ve müşteri memnuniyetine odaklanan tüm dağıtım şirketlerine de olumlu katkı sağlayabileceğiz. Üniversitelerle işbirliği içinde olacağız" açıklamasını yaptı.

Planlı bakımların da bu proje sayesinde elektriği kesmeden yapılabileceğini sözlerine ekleyen SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven, "Bu zamana kadar özellikle sinema sektöründe kullanılan multicopterler şimdi elektrik için havalanacak. Müşteri memnuniyetinin yanı sıra çalışanlarımızın da iş kazası riskini azaltacak bir uygulama olacak" dedi.

SEDAŞ'a Rektörden tebrik ve ödüllü öğrenciden teşekkür

SEDAŞ'ın AR-GE projesinin lansmanına katılan (AİBÜ) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hayri Coşkun, "Sanayi ile Üniversite işbirliğinin gerçekleştiği bu tür projelerin ülkemizde artarak devam etmesini diliyor, SEDAŞ'ı bölgesindeki üniversitelerle işbirliği yapması ve bu konuda örnek bir şirket olması nedeniyle tebrik ediyorum" dedi. Volkan Ulutaş'ta bu yıl AİBÜ'den Elektrik Mühendisi olarak mezun olduğunu ve son sınıfta hazırladığı bu projenin SEDAŞ'ın Proje Fikri yarışmasında başarılı bulunması ve sonrasında da AR-GE projesine dönüşmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederken, "Projemin SEDAŞ'ın AR-GE projesi olarak değerlendirilmesinden ve elektrik dağıtım sektöründeki süreçlere katkı sağlayacak olmasından dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyuyor, SEDAŞ'a da teşekkür ediyorum" dedi.